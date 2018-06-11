Фото: botanichka.ru
Теплую погоду и преимущественно без осадков в дневное время прогнозируют синоптики днем в понедельник, 11 июня, на территории Алтайского края.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, дневные температуры составят +23...+28 градусов.
Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.
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В Барнауле также будет без осадков, за окном температура в дневное время составит +23...+25 градусов. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду.
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Комментарии
Хоть бы в Яндекс-Погоду иногда заглядывали....))))