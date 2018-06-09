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Телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и его коллеги Петра Порошенко прошел по инициативе украинской стороны. Об этом в субботу, 9 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и реализацию минского "комплекса мер", в том числе с учетом грядущей 11 июня в Берлине встречи глав МИД государств "нормандского формата".
Особое внимание Путин и Порошенко уделили вопросам гуманитарного характера, в том числе обмен удерживаемых лиц. Глава РФ подчеркнул "необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов", которые были задержаны на Украине.
Кроме этого лидеры России и Украины договорились, что заключенных украинцев и россиян в обеих странах посетят уполномоченные по правам человека России и Украины.
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