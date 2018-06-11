Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж и гостевой дом продают в посёлке Фирсова Слобода-1 под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что жилье построено по индивидуальному проекту архитектора П.И.Анисифорова. На первом этаже дома находятся холл с витражным освещением, гостиная с камином, кухня-столовая, кабинет, спортивный зал, санузел с душевой кабиной, подсобные помещения и котельная.
На второй этаж ведет лестница из массива дерева с ограждением из кованого металла. На втором этаже – три спальни, комната для гостей и просторная ванная.
На придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн, обустроены многоярусные террасы газонов, оснащённые системой встроенного полива, уложен природный камень, имеется искусственный водоём с фонтаном.
На заднем дворе растут и расположен гостевой дом с зоной барбекю. На первом этаже гостевого дома — сауна и небольшая кухня-гостиная, на втором этаже — зона отдыха: бильярдный стол, мягкий уголок и небольшая бар-стойка.
Рядом с гостевым домом расположена крытая площадка с каменным очагом и видом на лес.
Территория домовладения с парадного входа огорожена кованым забором с каменными столбами, оснащена гаражным комплексом с автоматическими воротами на два автомобиля.
Комментарии
Хоороший проект, очень стильно.