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Спортивный телекомментатор Василий Уткин заявил, что будет работать на матчах чемпионата мира на "Первом канале", а полученный гонорар переведет на благотворительность. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на Telegram-канал комментатора.
Уткин в сообщении уточнил, что его гонорар будет направлен в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в РФ.
Агентство пишет, что решение о работе на матчах мундиаля Уткин принял вместе с руководством канала в субботу, 9 июня.
Также отмечается, что в 2016 году он должен был комментировать матчи чемпионата Европы, но тогда сотрудничество, как отметил сам Уткин, не сложилось.
Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, причем 27 из них – в прямом эфире, включая две игры группового этапа российской национальной команды (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также встречи с участием Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.
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