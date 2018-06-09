Фото: thirdforcenews.org.uk

Наблюдения за пожилыми людьми повысили связь между одиночеством и возрастанием шансов умереть от болезней сердца и сосудов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления ученых на конгрессе EuroHeartCare 2018 в Дублине.

Анна Винггаард из Университета Копенгагена (Дания) сообщила, что ее коллеги "давно заметили, что одиночество и социальная изоляция статистически связаны с повышенными шансами умереть от инсульта или коронарной болезни сердца". Специалисты проверили, характерно ли это для иных проблем с сердцем и сосудами.

Агентство пишет, что в последние годы ученые активно интересуются тем, как различные социальные аспекты жизни, например, наличие или отсутствие семьи, детей и родных, влияют на здоровье человека. Наблюдения показывают, что одинокие люди умирают на несколько лет раньше, чем их семейные сверстники, в том числе из-за большей подверженности инсультам и инфарктам.

Также в минувшем году медики по итогам 200 исследований выяснили, что одиночество убивает намного больше людей, чем ожирение и иные болезни, которые обычно ассоциируются с проблемной сердечно-сосудистой системой.

Винггаард с коллегами проверили, распространяется ли это на все типы болезней сердца и сосудов. Они проанализировали данные кардиологических клиник Копенгагена за 2013-2014 годы. За это время в больницу обратились около 14 тысяч датчан, которые страдали от ишемии, мерцательной аритмии и прочих проблем с системой кровообращения.

Анализ показал, что одиночество повышало вероятность преждевременной смерти примерно вдвое как для женщин, так и для мужчин.

По мнению Винггаард и ее коллег, это может быть связано с тем, что одинокие люди часто ведут не самый здоровый образ жизни, перестают принимать прописанные лекарства, заниматься спортом или вести активный образ жизни.

С другой стороны, по словам специалистов, одиночество негативно влияет на здоровье само по себе. Даже когда датские специалисты удалили из статистики все следы вредных привычек и безответственного поведения, оказалось, что одинокие люди все равно умирают раньше семейных сверстников.

Ученые считают, что эти данные нужно учитывать здравоохранительным и социальным службам при наблюдениях за здоровьем пожилых людей, чтобы помочь им прожить как можно дольше интересную жизнь.