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Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Севастополь с Днем города, заявив, что не сомневается в том, что над ним будет поднят флаг Украины. Свой пост в Twitter глава Украины снабдил тегом #КримЦеУкраїна, пишут "Известия".
Он добавил, что "славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город". Порошенко выразил уверенность, что над городом будет поднят украинский флаг и будет звучать гимн Украины.
Газета пишет, что пользователи сети высмеяли сообщение Порошенко. Один из юзеров в Twitter предложил главе Украины посетить Севастополь и пообщаться с местными жителями, что поможет ему понять, "чей он был, есть и будет всегда".
Отмечается, что День города в Севастополе отмечается 14 июня.
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