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Суд признал виновной в убийстве 33-летнюю жительницу села Онгудай. Ее жертвой стал бывший сожитель, пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Следствие установило, что инцидент произошел 10 декабря прошлого года около 21:00 в Горно-Алтайске. В одном из жилых домов во время совместного распития спиртного между бывшими сожителями возник конфликт из-за спора о месте проживания совместного семилетнего ребенка. В ходе спора мужчина нанес побои экс-сожительнице и ушел спать. Затем он уснул, а осужденная на почве личных неприязненных отношений, из мести с силой не менее 15 раз ударила мужчину металлической частью молотка по лицу и голове, а также не менее четырех ударов по левой руке. От полученных телесных повреждений житель Горно-Алтайска умер на месте ЧП через непродолжительный промежуток времени. Утром на следующий день она забрала сына и уехала в Онгудай.
Двоих малолетних детей осужденной передали органам опеки и попечительства под временную опеку родственникам по материнской линии.
Суд принял во внимание собранные следствием доказательства и признал женщину виновной. С учетом смягчающих обстоятельств он назначил ей девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока в законную силу не вступил.
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