Фото: vk.com
Спасатели МАСС в субботу, 9 июня, сняли с крыши 32-летнего мужчину, который вел себя неадекватно и грозился спрыгнуть с крыши двухэтажки в Кировском районе Новосибирска. Об этом говорится в группе "Спасатели МАСС" во "ВКонтакте".
Уточняется ,что звонок на телефон оперативного дежурного поступил в 08:30. На место ЧП выехали спасатели и была вызвана скорая. "Житель Новосибирска вёл себя крайне агрессивно и неадекватно, в руках он держал нож и угрожал убить себя или любого другого, кто попробует к нему приблизиться", — говорится в сообщении. Мужчина вел себя неадекватно из-за разрыва отношений с женой.
Отмечается, что на место вызвали дополнительный экипаж спасателей. Все они более пяти часов пытались уговорить горожанина спуститься, а затем решили блокировать его силовым захватом.
Мужчина попытался сбежать от спасателей, спрыгнул на одноэтажную пристройку к дому, а затем вновь совершил попытку залезть на крышу, подтянувшись на руках, но в этот момент спасателям и полицейским удалось схватить новосибирца, который стал оказывать активное сопротивление.
Мужчину зафиксировали на жестких носилках и спустили при помощи альпинистского снаряжения с крыши. Затем горожанина передали психиатрической бригаде скорой. Спасательные работы были завершены лишь в 14:00.
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