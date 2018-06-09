Фото: kolesa.ru
Некоторые автозаправочные станции в столице РФ начали снижать цены на бензин. Это первое снижение цен на топливо в Московской области с конца марта, пишет ТАСС, ссылаясь на Московскую топливную ассоциацию.
Средневзвешенные цены на топливо в столице РФ опустились в субботу, 9 июня, на 0,05-0,08%, то есть на 7-8 копеек, по сравнению с уровнем 4 июня.
Цены снизили сети "Газпромнефть-Северо-Запад", оперирующая 102 автозаправок в Москве, "Вемес" (бренд "ЕКА", 51 заправка), "Татнефть-АЗС-Запад" (38 заправок), "Транс-АЗС" (26 заправок), а также "Тиса" (3 АЗС).
Согласно данным еженедельника Thomson Reuters Kortes, с 4 по 8 июня текущего года рост цен на топливо в РФ сократился в семь раз по сравнению с последней неделей мая. Так, розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 за данный период в среднем по стране выросли на 14 копеек — до 41,84 и 44,67 рубля за литр соответственно. При этом неделей ранее стоимость бензина увеличилась почти на рубль.
Согласно последним данным Росстата, цены на бензин в РФ выросли с начала 2018 года на 8%. Власти винят в происходящем нефтяников.
Комментарии
Ага, я именно за Москвабад больше всего переживал. Как там они, бедненькие...