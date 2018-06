Фото: twitter.com

В сети пользователи обсуждают рукопожатие французского и американского лидеров Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.

Сообщается, что главы государств говорили "правильные вещи", но их рукопожатие показало, что они "были далеко не на одной волне".

Сначала глава Франции взял американского коллегу за локоть, а потом протянул руку для рукопожатия. "Он мой друг", — заявил Трамп и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда глава США выдернул руку, то фотограф запечатлел на ней белые следы.

"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", — написал один из журналистов.

Некоторые пользователи отметили, что Макрон "выиграл игру рукопожатий", а другие предложили главам государств просто "устроить поединок по армреслингу".

Манера Трампа пожимать руки уже неоднократно привлекает внимание людей. Обычно республиканец делает это долго и агрессивно, дергая руку оппонента на себя.

Trump, famous for his forceful handshake, has become a victim of Emmanuel Macron. See how the French left his mark on poor Donald's hand. Force is strong with this one. pic.twitter.com/eeEhl2BTj0