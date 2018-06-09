Фото: instagram.com
Молодая учительница истории, которой пришлось уволиться из омской школы в связи с публикацией в сети ее снимков в купальнике, сможет продолжить работать учителем в том или другом образовательном учреждении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.
Ранее в мэрии города заявили, что 26-летнюю учительницу уволили из школы по ее заявлению после того, как в сети разошлись ее снимки в купальнике. Это назвали недопустимым в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как стало известно, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Девушка не публиковала в интернете свои снимки, но их в рекламных целях разместила модельная школа. Увольнение вызвало резонанс, многие пользователи сети вступились за девушку.
В субботу, 9 июня, в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с педагогом и руководством школы по поводу инцидента, основой которого стали возмущения родителей. "В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Представитель пресс-службы пояснил агентству, что в ходе встречи девушке предложили вернуться на работу педагогом в ту же или иную школу. Попова сказала, что подумает.
В телефонном разговоре с агентство девушка отметила, что сожалеет, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.
Комментарии
да ее не за купальник надо было уволить, а за такие когти - детей ведь напугать можно