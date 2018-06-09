Фото: tarispb.ru
Санкт-Петербург назвали лучшим городом чемпионата мира в России. Об этом пишет Life, ссылаясь на рейтинг, который составило британское издание The Independent.
В топ-3 вошли также Москва (второе место) и Сочи (третье место).
Худшим городом чемпионата признали Саранск. По мнению СМИ, в столице Мордовии мало мест для отдыха и развлечений.
В Петербурге пройдет один матч группового этапа ЧМ-2018 российской национальной команды: 19 июня против Египта. Также в городе пройдет один из полуфиналов, а также матч за третье место.
Комментарии
Плохая новость ребят, стадионы построены, нашим придется играть((