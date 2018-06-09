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Под Петербургом загорелся торговый центр "Меньшиков-Холл". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональное ГУ МЧС.
Уточняется, что сигнал о пожаре поступил в 16:40 по московскому времени. В ходе проведения кровельных работ в двухэтажном здании загорелся битум и изоляционный материал. Сначала площадь пожара составляла сто метров.
Из-за угрозы распространения огня и плохого водоснабжения в 17:12 пожару был присвоен первый ранг, а 17:44 — уже третий из пяти возможных.
В результате площадь пожара составила 400 квадратных метров. "Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов", — добавили в ведомстве.
Спасатели подчеркнули, что посетителей в здании ТЦ не было, никто не пострадал.
В тушении пожара принимали участие 50 человек и десять единиц техники.
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