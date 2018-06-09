Фото: Life
Водитель легкового автомобиля попытался проскочить перед поездом и едва не погиб. Инцидент произошел в Алтайском крае, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", который ссылается на ролик портала Life.
Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 9 июня, в 11:42 на железнодорожном переезде 238 км на перегоне Кулунда – Табуны. Водитель легковушки нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающие сигналы. В результате в машину врезался едущий поезд.
Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. На движение поездов ЧП не повлияло.
На опубликованной записи видно, что поезд задевает заднюю часть легкового автомобиля, который почти успел пересечь пути, и от удара вокруг разлетаются части машины.
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