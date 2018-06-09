Фото: vk.com
Заслуженная артистка РФ Татьяна Малыщицкая умерла в Петербурге. Об этом пишет Life, ссылаясь на знакомую актрисы Юлию Криштофович.
"Сегодня ушла Таня. Удивительный, неповторимый человек. Талантливая актриса. Друг. Не верю! Светлая память", — написала Криштофович во "ВКонтакте".
57-летняя Малыщицкая — дочь режиссера Владимира Малыщицкого — основателя Молодёжного театра на Фонтанке и Камерного театра Малыщицкого в северной столице.
Актриса за свою карьеру принимала участие в съемках сериалов "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" и других, а также в полнометражной картине "Гадкие лебеди".
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