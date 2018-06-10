Фото: bournemouthecho.co.uk
Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что возвращение Крыма в состав РФ допустил его предшественник Барак Обама. Данное заявление прозвучало на саммите G7 в Канаде в субботу, 9 июня, пишет ТАСС.
Республиканец отметил, что Крым "был упущен в период администрации Обамы", выразив уверенность, что это позволил сделать Обама. "Зачем он это сделал?" — также задался вопросом американски лидер.
Трамп добавил, что у него, возможно, была бы абсолютно друга позиция по данному вопросу. При этому он не уточнил, что имеет в виду. При этом республиканец подчеркнул, что, несмотря на его слова, с момента воссоединения полуострова с РФ уже "прошло много времени".
Напомним, Крым стал российским в 2014 году по тогам референдума.
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