Фото: photosight.ru
Желание главы Украины Петра Порошенко поднять флаг своей страны над Севастополем выглядит как измышление больного сознания. Такое заявление сделала председатель Заксобрания города Екатерина Алтабаева, пишет РИА Новости.
Напомним, в субботу, 9 июня, украинский лидер поздравил Севастополь с Днем города в своем Twitter-аккаунте. При этом днем основания города считается 14 июня. Порошенко выразил уверенность, что над Севастополем поднимется украинский флаг и зазвучит гимн Украины. Запись он снабдил хэштегом #КримЦеУкраїна.
Алтабаева назвала слова Порошенко "измышлением больного сознания", добавив, что Севастополь, даже будучи в составе Украины, являлся " городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям". Она подчеркнула, что Севастополь — это "форпост России на юго-западных границах".
Председатель Заксобрания призвала главу Украины больше уделять внимание своему государству, а не думать о чужих территориях.
"Севастополь с первых своих моментов создания был русским городом. Мы очень тепло относимся к украинскому народу, мы, безусловно, осознаем, что мы братья-славяне, но людей, которые сейчас руководят украинским государством, по менталитету нельзя отнести к славянскому миру. Это люди, которые насаждают национализм крайний экстремистский и шовинизм", — заключила Алтабаева.
Комментарии