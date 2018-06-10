Фото: expertrt.ru
Туристу из Вьетнама пришлось заплатить за поездку от Красной площади до аэропорта Шереметьево 23,3 тысячи рублей. Об этом пишет "Пятый канал".
Канал отмечает, что мужчина поймал машину такси в центре Москвы. Водитель заявил, что оплата будет вестись по счетчику.
По приезде в аэропорт таксист назвал стоимость поездки — более 23 тысяч рублей. Турист отказался выплачивать данную сумму, но водитель заблокировал двери машины и начал угрожать клиенту, чем в итоге вынудил отдать деньги.
Потерпевший обратился в полицию, назвав номер автомобиля такси. Затем уроженец Вьетнама улетел домой.
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