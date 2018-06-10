Томенко попросили лишить барнаульский ж/д вокзал статуса памятника

Гендиректор компании "Алтай-Пригород" депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Если это произойдет, РЖД готовы инвестировать в строительство нового транспортного узла в краевой столице.

9 июня в рамках встречи депутатов АКЗС с врио губернатора Устинов подробно остановился на волнующем его вопросе. Ранее было известно, что РЖД намерено в ближайшие годы заняться реконструкцией железнодорожного вокзала в Барнауле. Ориентировочно работы могут стартовать уже в 2019 году. При этом они не повлекут за собой изменение внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения, уверяли в компании. В частности никаких пристроек к существующим объектам делать не планируется.

Что касается основного здания вокзала 1958 года постройки, то изначально были планы приподнять его на 1,5 метра, сохранив фасад. При этом в составе вокзального комплекса Барнаула имеется здание старого вокзала 1914 года, которое будет отремонтировано первым. После этого там разместят вокзал для пригородного транспорта.

В настоящее время разрабатываются инженерные и архитектурные решения для будущего проекта реконструкции.

Между тем Владимир Устинов дал понять, что если со здания основного Барнаульского вокзала удастся снять статус исторического памятника, то "Российские железные дороги" готовы в разы увеличить сумму инвестиций не только в само здание вокзала, но и в прилегающий транспортный узел, что резко повысит его пропускную способность. Нынешний вокзал, по оценке гендиректора "Алтай-Пригорода" не является уникальным строением. Это типовое здание, ничем не примечательное. Если убрать с него статус памятника, это позволит снести строение и на данном месте поставить что-то более современное.

Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности маломобильных групп граждан, есть определенные вопросы и по безопасности, сообщил Устинов. Виктор Томенко ответил, что вопрос со снятием памятника с федерального учета очень сложный и требующий длительного времени. Обещать что-то определенное он не стал, но из тональности ответа стало ясно, что вердикт в данном случае скорее отрицательный.

В их беседу вмешался спикер АКЗС Александр Романенко, который отметил, что похожая история складывалась вокруг барнаульского стадиона "Локомотив". Его застраивает бизнесмен Евгений Ракшин. После многочисленных судов выяснилось, что фасад стадиона все-таки должен быть сохранен, его сносить нельзя, так как он является памятником архитектуры регионального значения. Переубедить суд в том, что "Локомотив" – типовая постройка Ракшину так и не удалось.