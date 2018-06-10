Фото: huffingtonpost.com
Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 9 июня, покинул саммит "Большой семерки" (G7) в канадском Квебеке, не дожидаясь его окончания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондентов пула Белого дома.
Последним мероприятием, в котором поучаствовал республиканец, стал совместный рабочий завтрак, на котором обсуждались вопросы гендерного равенства. При этом глава США опоздал на завтрак на 17 минут, пропустив выступление канадского премьера Джастина Трюдо. Тот в свою выступил с опозданием на 14 минут, так и не дождавшись коллегу из Соединенных Штатов.
После этого Трамп провел пресс-конференцию и покинул место проведения саммита.
В пятницу, 8 июня, о сокращении программы участия американского президента в саммите сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В частности, она сказала, что Трамп пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов. Кроме этого, он пропустит рабочий обед 9 июня. Америку на оставшихся сессиях представляет помощник главы государства по G7 Эверетт Айссенстат.
Президент Соединенных Штатов собирается сразу с саммита поехать в Сингапур на встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня.
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