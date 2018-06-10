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В результате падения микроавтобуса со школьниками в овраг на востоке Грузии пострадал 21 человек. Об этом в субботу, 9 июня, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Минздрав страны.
По данным ведомства, среди пострадавших, которых доставили бригадами "скорой помощи" в реферальный госпиталь города Телави, 12 детей.
Ранее СМИ Грузии сообщили, что микроавтобус с учениками шестого класса одной из школ Тбилиси сорвался в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети), в итоге погибли четыре человека: ребенок и трое сопровождавших детей на экскурсии взрослых.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
В МВД заявили, что расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух или более человек".
В ведомстве добавили, что сейчас водитель микроавтобуса доставлен на допрос в управление полиции. Если его вина будет подтверждена, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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