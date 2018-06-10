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Депутаты Европарламента написали письмо украинскому лидеру Петру Порошенко с призывом возглавить акцию ЛГБТ-движения под названием "Марш равенства". Об этом пишет Life, ссылаясь на сайт одного из парламентариев Ребекки Хармс.
В письме говорится: "мы призываем украинских лидеров присоединиться к своим гражданам на "Марше равенства" 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтоб стать сильной и равноправной демократией в нашей европейской семье".
Евродепутаты сообщают, что два ЛГБТ-маршра в столице Украины в 2016 и 2017 годах прошли без насилия, показав "приверженность страны к праву на мирные собрания". При этом парламентарии отметили ,что неправительственные организации зафиксировали на Украине большое число высказываний, которые разжигают рознь и ненависть.
"Марш равенства" пройдёт в украинской столице 17 июня.
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