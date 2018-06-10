Команду КВН "Городъ Пятигорскъ" не пустили в США

Участники команды КВН "Городъ Пятигорскъ" не смогли получить визы США, сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера Льва Трахтенберга.
"К сожалению, выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ" в Нью-Йорке 17 июня отменяется. Мы не смогли получить петицию, на основании которой артисты получают визы в посольстве Америки в Москве… В результате неполучения визовой петиции артисты из Пятигорска не могут назначить интервью в американском посольстве и, соответственно, прилететь в США", — рассказал Трахтенберг.
По его словам, причины отказа непонятны, так как ранее проблем с организацией гастролей в США не было.
Он отметил, что обострение отношений между США и Россией отражается не только на получении въездных виз в США для туристов, но и для артистов.
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