Супруга принца Гарри Меган Маркл нарушила этикет королевской семьи, появившись на Церемонии выноса знамени по случаю дня рождения Елизаветы II в ненадлежащем виде, сообщает LIFE со ссылкой на The Sun.

The epitome of sophistication- #MeghanMarkle in @HouseofHerrera peach dress and Philip Treacy hat attends #TroopingtheColour pic.twitter.com/0jV3nWKcUu