ЛДПР зовет жителей Барнаула на митинг в День России

День России барнаульские либерал-демократы отметят традиционным митингом на площади Свободы. На сцене выступят депутаты фракций ЛДПР в АКЗС и Барнаульской городской Думе, а также координаторы и партийные активисты.
Мероприятие пройдет под лозунгами "ЛДПР: Россия на все времена!", "Власть! Руки прочь от пенсионеров!", "Великой стране — низкие цены на бензин!"
"12 июня мы чествуем нашу страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, объединившую множество народов, территорий и культур. В этот день мы все ощущаем дух патриотизма и гордость за нашу страну. И поэтому особенно обидно за наших сограждан, над которыми власть буквально издевается. Мы все увидели, как резко выросла цена на топливо", — рассказала лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.
"Нас пугают повышением пенсионного возраста, которое приведет лишь к тому, что мы всю жизнь будем батрачить на "пенсионных олигархов", но далеко не все из нас успеют в старости получить хоть малую часть положенных выплат. Такие жесты от правящей партии никак не способствуют укреплению патриотизма", — добавила Боровикова.
Начало митинга в 12:00.
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