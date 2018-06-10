Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Европарламент направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором призвал главу государства, а также членов украинского правительства и депутатов Верховной рады присоединиться к "Маршу равенства" в Киеве и "возглавить его первые ряды", сообщает телеканал "Звезда".
В документе, который подписали 35 депутатов ЕП, руководству Украины предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества.
В письме Порошенко также призывают уделить особое внимание повышенным мерам безопасности во время проведения мероприятия.
Депутаты ЕП в своем обращении подчеркивают, что украинские власти уделяют мало внимания вопросам отстаивания прав сексуальных меньшинств.
Ранее Порошенко поздравил Севастополь с Днем города. При этом днем основания города считается 14 июня. Он выразил уверенность, что над Севастополем поднимется украинский флаг и зазвучит гимн Украины.
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