Цены на хлеб, мясо, молоко и не только могут резко вырасти в случае одобрения кабмином предложений Минпромторга о введении ввозных пошлин на техническое оборудование, необходимое для линий производств, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Сейчас в России действует нулевая пошлина на импорт подобного оборудования. Минпромторг предлагает повысить ее на уровень от 3 до 10 процентных пунктов в зависимости от вида оборудования. Представители отрасли высказались решительно против этой идеи, поскольку у российских производителей такого оборудования такие аналоги отсутствуют. Доля зарубежного оборудования в зависимости от отрасли варьируется от 70 до 100%.
Пошлины предлагаются с целью поддержки российских производителей спецоборудования. Сейчас главными поставщиками оборудования в Россию является Швейцария, Германия и Италия.
Письмо с соответствующей инициативой было разослано профильным ассоциациям. Отмечается, что с документом уже ознакомился целый ряд крупных производителей продуктов питания.
По мнению участников рынка, введение дополнительной пошлины на поставки оборудования из-за рубежа приведет к значительному повышению стоимости мяса, молока, хлеба, кондитерские изделий и другого продовольствия. Особенно если учесть, что большая часть продукции производится на зарубежных технологических линиях, которые не имеют отечественных аналогов. Не говоря уже о современных упаковочных линиях и материалов для упаковки.
К примеру, в индустрии безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80-90%. В мясной перерабатывающей промышленности доля импортного оборудования близка к 100%. В кондитерской промышленности доля отечественного оборудования составляет порядка 20-25%.
Кроме того, помимо роста цен на продукты из-за пошлин, есть риск и снижение объемов выпуска, что также увеличит ценник. Как поясняют производители, из-за роста стоимости оборудования те компании, которые планировали модернизацию производства, могут заморозить проекты, что приведет к снижению объемов выпуска.
Комментарии
Мы что, это оборудование едим и используется оно всего один год? Есть норма амортизационных расходов в себестоимости любого товара, но эта часть никогда не занимает 100% калькуляции. Так что из-за введения пошлин на оборудование цена продуктов поднимется на гораздо меньшую величину, ...и с голода мы всё же не умрём.