Россиян обяжут маркировать за свой счет даже рыбок и пчел

Министерство сельского хозяйства предложило обязать россиян маркировать и ставить на учет всю ввезенную из-за границы живность, пишет РБК.
Маркировка крупного рогатого скота, как подсчитали в ведомстве, обойдется россиянам в сумму более 3 млрд рублей. Оптовая стоимость одной бирки из пластмассы будет составлять около 12-18 рублей, а стоимость услуг по ее установлению должна колебаться в диапазоне от 50 до 70 рублей.
Как говорится в законопроекте, маркировать животных владельцы будут за свой счет, а учет будет вестись за государственные деньги. Обязательства будут вводиться поэтапно — с июля 2019 года по декабрь 2023 года.
Что касается самой маркировки, она будет представлять собой бирку, татуировку, тавро, кольцо, ошейник или микрочип. В случае с рыбками или пчелами маркировать нужно будет аквариум или улей.
Необходимость введения таких мер министерство объяснило желанием не допустить переноса заразных болезней через российскую границу.
Комментарии
А как насчет прусаков(тараканов) ?
идиотизм
Маразм.
Мне теперь коту, на причинное место, нужно будет бирку повесить?
А что делать с прусаком?Родиной таракана является южная Азия, в XVIII веке он был завезён в Европу и Северную Америку. Оттуда к нам. Как клеймить гада?