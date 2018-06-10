Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевича стал самым дешевым игроком Чемпионата мира по футболу — его трансферная стоимость составляет 25 тысяч евро, сообщает "Дождь" со ссылкой на подсчеты Transfermarkt.
Аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар имеют трансферную стоимость в 180 миллионов евро.
Согласно подсчетам, сборная Франции имеет самый дорогой состав игроков, их общая стоимость оценивается в 1,08 миллиарда евро. На втором месте — сборная Испании (1,03 миллиарда евро), а на третьем — сборная Бразилии (981 миллионов евро). Сборная России в общем рейтинге из 32 команд занимает 18 место.
Ранее Международный центр изучения спорта (CIES) назвал самым дорогим футболистом мира Гарри Кейна - его трансферная стоимость составила 201,2 миллиона евро.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде и Саранске. На групповом этапе российская сборная сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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