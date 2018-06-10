Лидеры G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение"

Лидеры "Большой семерки" призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение", а также пригрозили новыми ответными мерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике саммита G7.
Согласно документу, лидеры "семерки" недовольны тем, что Россия поддерживает сирийский режим и якобы подрывает демократические системы. Участники саммита заявили, что готовы принять новые ограничительные меры против Москвы.
Единое мнение с Великобританией страны G7 выразили и по поводу инцидента с отравлением британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором Лондон бездоказательно обвиняет Россию.
При этом в решении глобальных и региональных вызовов, с учетом, что это в интересах стран-участниц саммита, лидеры государств решили поддерживать взаимодействие с российской стороной.
Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату.
Комментарии