Воскресенье, 10 Июнь, 14:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,34
€ 73,37
458164
28°
Обь
515см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2018Летний отдых-2018Паводок-2018
Новости

Путин назвал последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

, ИА "Амител"
Ранее Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе

Фото: the-blogger.ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании саммита ШОС, заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) способен дестабилизировать обстановку, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку", — сказал Путин.

"Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение СВПД. Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:42
Путин заявил, что Россия не выходила из G8 0
14:01
Автомобиль такси заехал на трамвайные рельсы в Барнауле 0
13:46
Автоэксперт рассказал о преимуществе изношенных шин над новыми 0
13:21
Водителей предупреждают о ремонтных работах на трассах Алтайского края 0
12:42
Путин назвал последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном 0
12:13
Лидеры G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение" 0
11:55
Игнашевича назвали самым дешевым футболистом на Чемпионате мира в России 0
11:34
Россиян обяжут маркировать за свой счет даже рыбок и пчел 6
10:33
Россиян начали готовить к резкому росту цен на еду 15
10:13
Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве 0
09:37
ЛДПР зовет жителей Барнаула на митинг в День России 0
09:19
Супруга принца Гарри Меган нарушила королевский дресс-код, приоткрыв плечи 0
08:51
Голодный медвежонок отобрал пакет с едой у жителя Сахалина 0
08:33
Команду КВН "Городъ Пятигорскъ" не пустили в США 0
08:06
Молодогвардейцы приглашают барнаульцев на празднование Дня России 0
07:50
Если бы у меня был такой кот: топ-10 героев Союзмультфильма 0
07:43
Сочный летний салат из папоротника: фоторецепт и инфографике 0
07:34
Томенко попросили лишить барнаульский ж/д вокзал статуса памятника 0
07:22
Лето, солнце, огород: инструменты, которые здорово облегчают жизнь дачника 0
07:12
Дом по проекту известного архитектора продают в Барнауле за 13,9 млн рублей 0
07:03
Прогулочный маршрут: сколько стоит прокатиться на теплоходе в Барнауле 0
06:51
Фейерверк и городской пикник: как провести выходные с 10 по 12 июня 0
06:40
Без вреда, но красоты ради: как правильно загорать на солнце 0
06:32
Удивим не игрой, так девушками: фото прекрасных русских болельщиц 0
06:23
Автобусы из Кемерова начнут ходить до алтайского Ярового и Чемала 0
06:14
Грозы с градом и тепло под 30 градусов обещают в Алтайском крае 10 июня 0
06:01
Семьи Алтайского края вновь оказались одними из самых бедных в России 0
05:03
Европа предложила Порошенко возглавить гей-парад 0
04:06
В Грузии 21 человек пострадал при падении автобуса со школьниками в овраг 0
03:05
Трамп покинул саммит G7, не дожидаясь его конца 0
02:04
СМИ: московский таксист довез туриста до аэропорта за 23 тысячи рублей 0
01:03
В Севастополе прокомментировали слова Порошенко о флаге Украины над городом 0
00:02
Трамп назвал Обаму виновником возвращения Крыма в состав России 0
23:49
Снимавшаяся в "Улицах разбитых фонарей" актриса скончалась в Петербурге 0
23:25
На Алтае поезд разорвал легковушку, попытавшуюся проскочить на красный свет 0
23:07
Торговый центр загорелся в пригороде Санкт-Петербурга 0
22:49
Британские журналисты назвали лучший и худший города ЧМ-2018 1
22:37
Уволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили вернуться в школу 1
22:19
"Бедный Трамп": в сети обсуждают крепкое рукопожатие глав США и Франции 0
21:47
В Москве цены на бензин начали снижаться впервые с конца марта 1
21:32
Новосибирец с ножом грозился спрыгнуть с крыши из-за развода с женой 2
21:18
Женщина убила экс-сожителя в Горном Алтае из-за споров о совместном ребенке 0
20:48
Порошенко пообещал поднять над Севастополем украинский флаг 1
20:26
Ученые назвали одиночество главным врагом сердца и сосудов 0
20:12
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на "Первом канале" 0
19:49
В Кремле поделились подробностями телефонного разговора Путина и Порошенко 0
19:24
В омской школе прокомментировали увольнение педагога за снимки в купальнике 0
19:08
Коротко о главном: пляжи, баскетбол с губернатором и вопрос от президента
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 июня
18:51
Жительница Горного Алтая пойдет под суд за случайное убийство сожителя 0
18:39
СМИ: установлена личность выжившего в Афганистане советского летчика 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.