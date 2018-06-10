Водителей предупреждают о ремонтных работах на трассах Алтайского края

Во вторник, 12 июня, на автомобильной дороге "Белоярск — Заринск" (с первого по 293 километр) с 10 до 13 часов проезд для всех видов транспорта будет закрыт в связи с ремонтными работами на путепроводе (демонтаж балок), сообщается на официальном сайте Алтайского края.
В региональном Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края водителей просят заранее выбирать маршрут движения.
В выходные дни дорожники минимизируют работы по ремонту федеральных трасс, чтобы снизить вероятность образования заторов. Однако затруднения могут возникнуть на некоторых участках, сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".
Так, заторы вероятны на федеральной автодороге А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", где ремонтируют мост через реку Клепечиха. На участке организовано реверсивное движение, которое регулируется с помощью светофоров. Кроме того, работы идут в районе села Шипуново.
На трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае ремонтируют дорогу в Тальменском районе, в Зональном районе (перед Бийском со стороны Барнаула) и за Бийском (от села Верх-Обское в сторону Горного Алтая), а также в районе села Сростки.
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