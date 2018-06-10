Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми, сообщает РИА Новости.
Фенске отметил, что у шин с изношенным протектором лучше сцепление с дорогой, поскольку так покрышки становятся менее ребристыми, и с дорожной поверхностью контактирует большая площадь резины.
Однако, как отметил эксперт, это преимущество единственное и проявляется лишь на сухих дорогах. Он также добавил, что в автомобильных гонках на сухих дорогах специально используют шины без рисунка протектора, оставляя на покрышках ровную поверхность для лучшего сцепления.
По словам Фенске, для безопасного вождения на мокрых дорогах необходимо, чтобы шины были с целым протектором. Канавки, заметные на рисунке протектора, отводят воду и грязь и предотвращают скольжение по мокрой дороге. Это, в свою очередь, понижает вероятность ДТП.
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