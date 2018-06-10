Путин заявил, что Россия не выходила из G8

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не покидала "большую восьмерку", пишет "Газета.Ru".
Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.
"Что касается возврата в "семерку" или "восьмерку", мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал президент.
Он отметил, что, по данным МВФ, по паритету покупательной способности страны ШОС превзошли страны "большой семерки".
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