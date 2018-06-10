Поезд протаранил пассажирский автобус в Орловской области

В Орловской области на железнодорожном переезде поезд врезался в автобус, жертвами ДТП стали четыре человека, восемь человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Орловского района.
В службе отметили, что в ДТП попал не рейсовый автобус, а частный. В автобусе находилась группа художественной самодеятельности, направлявшаяся на праздник в Орел. Всего в автобусе находились 15 человек.
В Орле произошла страшная трагедия на переезде около Гати! Автобус с администрацией и хором села Лаврово направлялся на празднование дня района в Мечту. На переезде автобус снес поезд. Сообщается уже о 4 погибших! Соболезнования семьям погибших. #Орел #орлец pic.twitter.com/q8PxTbChYJ— OrelLife (@OrelLife) 10 июня 2018 г.
"Сегодня утром в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, расположенного в Орловской области, водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом", — рассказали в РЖД.
Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на переезд перед поездом, на запрещающий сигнал семафора. Работники локомотивной бригады в аварии не пострадали. В РЖД был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий ДТП. Из-за аварии произошла задержка в движении одного из пригородных поездов.
По данным телеканала "РЕН ТВ", автобус направлялся в детский лагерь "Мечта". "Пятый канал" уточняет, что автобус направлялся на мероприятия, посвященные 90-летию Орловского района. Помимо музыкантов в автобусе могли находиться представители местной администрации.
В сообщении управления МЧС по Орловской области говорится, что информация о ДТП поступила в экстренные службы в 8:20 мск. "На место ДТП направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона", — рассказали в ведомстве.
Комментарии