Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 11 июня

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в регионе в период с 9 июня по 13 июня объявлено штормовое предупреждение, местами в западных и южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).
В ночь на понедельник ожидается +7...+12 , по востоку края при облачности до +17. В отдельных районах дождь, гроза, возможен град, утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Днем потеплеет до +28, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Барнауле ночью ожидают +10, днем потеплеет до +25. В начале ночи дождь, гроза, утром возможен туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с , при грозе порывы до 15 м/с.
Днем в краевой столице без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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