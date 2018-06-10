В связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц А. Петрова и ул. Северо-Западной временно изменится схема движения трех трамвайных маршрутов, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Трамвай №5 будет ходить схеме:
а) ст. Мясокомбинат — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;
б) Дело №1 на пр. Коммунаров — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — ст. Площадь Свободы.
Трамвай №7: Депо №3 — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — ст. Кордон.
Трамвай №10: ст. Докучаево — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пос. Восточный.
Наряду с этим временно прекратят движение три трамвайных маршрута — №3, 8 и 9. Изменения будут действовать в период с 30 июня по 7 июля.
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