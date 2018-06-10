Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев по случаю 82-летия студии в интервью Nation News рассказал о планах на будущее и сообщил о недавно запущенных проектах.
Среди проектов студии есть три новых: "Пластилинки" — "пластилиновый" мультфильм для самых маленьких, а также "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" — сериалы для старших дошкольников.
Также завершен большой полнометражный кукольный проект "Гофманиада" и продолжается создание с анимационного полнометражного фильма "Суворов".
Машковцев рассказал и о переходе производства "на конвейерную модель". К примеру, теперь студия будет выпускать по одной серии нового "Простоквашино" в месяц.
Помимо этого на базе "Союзмультфильма" появились технопарк и детский центр.
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