В воскресенье, 10 июня, в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" устроят "Июньскую ночь в зоопарке", сообщается в группе зоопарка в "ВКонтакте".
Мероприятия начнутся в 21:00 и завершатся лишь поздно ночью, в 2:00. Организаторы обещают, что перед посетителями выступят дрессированные пудели. "Знакомьтесь, друзья! Эти ребята сегодня зададут настроение Барнаульскому Зоопарку! Встречаемся в 21:00", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в зоопарке запланировали выступление цирковой династии из Новосибирска. Кроме дрессированных пуделей, также должны выступить макаки.
Зрителей также будут развлекать жонглеры, акробаты, волшебник-иллюзионист, рассказывают в зоопарке. При желании можно будет сделать фото с цирковыми животными. Клоун Клепа проведет мастер-класс по шаромоделированию.
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