Путин объяснил, почему на вопросы на "Прямой линии" отвечали чиновники

Президент России Владимир Путин в интервью в программе "Итоги недели" на НТВ с Ирадой Зейналовой рассказал, почему чиновники отвечали на некоторые вопросы в ходе прямой линии 7 июня.
"Я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление", — сказал Путин.
По его словам, персонификация должна быть очевидной — граждане должны видеть людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса.
Президент также подчеркнул, что страна должна знать чиновников и видеть.
Кроме того, Путин заявил, что добился еще одной цели — заставил чиновников почувствовать дополнительную ответственность на своих плечах.
Напомним, 7 июня Владимир Путин ответил в прямом эфире на 79 вопросов за четыре часа 20 минут. Это была для него 16-я прямая линия на высшем государственном посту.
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