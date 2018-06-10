Мощный ливень с градом прошел в Барнауле

В Барнауле прошел сильный ливень с градом, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
В частности, в районе улицы Солнечная Поляна падал крупный град. Некоторые местные жители успели спрятать автомобили. Один из автовладельцев опубликовал видео.
На улице Малахова, в районе остановки "Бия", автомобили "плывут", рассказывают очевидцы. В районе улицы Веры Кащеевой, как сообщают жители, за полчаса град прошел два раза, после вновь "зарядил дождь с грозой".
Впрочем, как заявляют барнаульцы, многие районы города непогода обошла стороной.
Напомним, согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе в период с 9 июня по 13 июня объявлено штормовое предупреждение.
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