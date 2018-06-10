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Мощный ливень с градом прошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Впрочем, как заявляют барнаульцы, многие районы города непогода обошла стороной

В Барнауле прошел сильный ливень с градом, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

В частности, в районе улицы Солнечная Поляна падал крупный град. Некоторые местные жители успели спрятать автомобили. Один из автовладельцев опубликовал видео.

На улице Малахова, в районе остановки "Бия", автомобили "плывут", рассказывают очевидцы. В районе улицы Веры Кащеевой, как сообщают жители, за полчаса град прошел два раза, после вновь "зарядил дождь с грозой".  

Впрочем, как заявляют барнаульцы, многие районы города непогода обошла стороной.  

Напомним, согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе в период с 9 июня по 13 июня объявлено штормовое предупреждение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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