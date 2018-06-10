Бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".
"Ближайшее время — это 5-10-15 лет", — пояснил Вовк.
Он заявил, что подавляющее большинство жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину, многие получили российские паспорта.
"У нас конфликт между нашими людьми на Донбассе на фоне оккупации Россией, хотя и говорят, что там 60% хотят вернуться в Украину. Есть и другие данные, и они ближе к реальности — 80% не хотят в Украину, как бы мне не жаль это говорить. Я мог бы сказать что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта", — заявил он.
"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию — даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — подчеркнул он.
По словам военного, в Крыму "ненавидят Украину", а паспорта сохранили для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.
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