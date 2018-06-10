Воскресенье, 10 Июнь, 23:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,34
€ 73,37
452835
18°
Обь
515см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2018Летний отдых-2018Паводок-2018
Новости

Украинский генерал рассказал, когда вернут Крым и Донбасс

, ИА "Амител"
По словам военного, в Крыму "ненавидят Украину"

Фото: кадр из видео

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".

"Ближайшее время — это 5-10-15 лет", — пояснил Вовк.

Он заявил, что подавляющее большинство жителей Донбасса не хотят возвращения на Украину, многие получили российские паспорта.

"У нас конфликт между нашими людьми на Донбассе на фоне оккупации Россией, хотя и говорят, что там 60% хотят вернуться в Украину. Есть и другие данные, и они ближе к реальности — 80% не хотят в Украину, как бы мне не жаль это говорить. Я мог бы сказать что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта", — заявил он.

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию — даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — подчеркнул он.

По словам военного, в Крыму "ненавидят Украину", а паспорта сохранили для того, чтобы пользоваться преимуществами безвизового режима.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
22:08
Украинский генерал рассказал, когда вернут Крым и Донбасс 0
21:17
Тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц 0
20:01
Мощный ливень с градом прошел в Барнауле 0
19:58
Молния ударила в крышу дома в пригороде Барнаула 0
19:30
Путин объяснил, почему на вопросы на "Прямой линии" отвечали чиновники 2
18:36
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 11 июня 0
18:11
Ночь в зоопарке пройдет 10 июня в барнаульской "Лесной сказке" 0
17:39
Планы "Союзмультфильма": "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" 0
17:07
Овечкину доверили старт бейсбольного матча 0
16:47
Власть сохранила: Марию Прусакову переизбрали главой КПРФ в Алтайском крае 0
16:26
Три трамвайных маршрута закроют в Барнауле из-за ремонта 0
16:02
Россиян предупредили о росте цен на бензин до 100 рублей за литр 6
15:36
Кубок Гагарина прилетел в Барнаул 0
15:09
Поезд протаранил пассажирский автобус в Орловской области 0
14:42
Путин заявил, что Россия не выходила из G8 0
14:01
Автомобиль такси заехал на трамвайные рельсы в Барнауле 0
13:46
Автоэксперт рассказал о преимуществе изношенных шин над новыми 0
13:21
Водителей предупреждают о ремонтных работах на трассах Алтайского края 0
12:42
Путин назвал последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном 0
12:13
Лидеры G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение" 0
11:55
Игнашевича назвали самым дешевым футболистом на Чемпионате мира в России 0
11:34
Россиян обяжут маркировать за свой счет даже рыбок и пчел 6
10:33
Россиян начали готовить к резкому росту цен на еду 18
10:13
Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве 1
09:37
ЛДПР зовет жителей Барнаула на митинг в День России 0
09:19
Супруга принца Гарри Меган нарушила королевский дресс-код, приоткрыв плечи 0
08:51
Голодный медвежонок отобрал пакет с едой у жителя Сахалина 1
08:33
Команду КВН "Городъ Пятигорскъ" не пустили в США 0
08:06
Молодогвардейцы приглашают барнаульцев на празднование Дня России 0
07:50
Если бы у меня был такой кот: топ-10 героев Союзмультфильма 0
07:43
Сочный летний салат из папоротника: фоторецепт в инфографике 0
07:34
Томенко попросили лишить барнаульский ж/д вокзал статуса памятника 1
07:22
Лето, солнце, огород: инструменты, которые здорово облегчают жизнь дачника 0
07:12
Дом по проекту известного архитектора продают в Барнауле за 13,9 млн рублей 0
07:03
Прогулочный маршрут: сколько стоит прокатиться на теплоходе в Барнауле 0
06:51
Фейерверк и городской пикник: как провести выходные с 10 по 12 июня 0
06:40
Без вреда, но красоты ради: как правильно загорать на солнце 0
06:32
Удивим не игрой, так девушками: фото прекрасных русских болельщиц 0
06:23
Автобусы из Кемерова начнут ходить до алтайского Ярового и Чемала 0
06:14
Грозы с градом и тепло под 30 градусов обещают в Алтайском крае 10 июня 0
06:01
Семьи Алтайского края вновь оказались одними из самых бедных в России 0
05:03
Европа предложила Порошенко возглавить гей-парад 0
04:06
В Грузии 21 человек пострадал при падении автобуса со школьниками в овраг 0
03:05
Трамп покинул саммит G7, не дожидаясь его конца 0
02:04
СМИ: московский таксист довез туриста до аэропорта за 23 тысячи рублей 0
01:03
В Севастополе прокомментировали слова Порошенко о флаге Украины над городом 0
00:02
Трамп назвал Обаму виновником возвращения Крыма в состав России 0
23:49
Снимавшаяся в "Улицах разбитых фонарей" актриса скончалась в Петербурге 0
23:25
На Алтае поезд разорвал легковушку, попытавшуюся проскочить на красный свет 0
23:07
Торговый центр загорелся в пригороде Санкт-Петербурга 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.