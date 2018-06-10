Знаменитая уругвайская актриса и певица, посол сборной Уругвая на чемпионате мира в России, Наталья Орейро сняла клип на песню United by love ("Объединенные любовью"), называемой неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу в России.
В клипе Орейро примеряет на себя классические русские образы. Она гуляет по городу в посадском платке, а после наряжается в кокошник.
В песне звучат слова на русском языке "с честью под единым небом прозвучат напевом голоса всех стран". В припеве Орейро призывает "поднять руки вверх".
Ранее Наталия Орейро в Москве презентовала неофициальный гимн ЧМ-2018 по футболу. На брифинге она рассказала, что ей очень нравится мелодия из мултьфильма про Чебурашку
Тогда же она призналась, что на чемпионате мечтает о победе либо России, либо Аргентины, либо Уругвая, но последняя и родная страна ей, конечно же, ближе.
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