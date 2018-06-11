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Цены на бензин весной и в начале лета этого года стали настоящей головной болью российских автомобилистов. Судя по всему, "потолка" у стоимости горючего не бывает. Динамика цен на топливо в последние месяцы уже стала притчей во языцех и темой для шуток, которые, впрочем, совсем не веселят.
Между тем, средние цены на ГСМ в Алтайском крае, судя по данным Росстата, остаются самыми низкими во всей Сибири. Так, по состоянию на 4 июня средняя стоимость литра автомобильного бензина в Барнауле составила 41,03 рубля. Абсолютно во всех регионах Сибири этот показатель выше.
Средний же уровень цен на автомобильный бензин в Сибирском федеральном округе на указанную дату составил 41,92 рубля, а в целом по России 43,43 рубля.
Если смотреть на отдельные сегменты рынка, то цена на АИ-92 в Барнауле составила 40,36 рубля, на АИ-95 — 42,19 рубля, на АИ-98 — 46,61 рубля. Дизельное топливо в Барнауле к 4 июня в среднем стоило 43,68 рубля за литр.
Несмотря на то, что бензин в краевой столице в среднем торгуется дешевле, чем в других региональных столицах СФО, едва ли кто-то из автовладельцев скажет, что топливо в Барнауле является дешевым.
Кроме того, напомним, что средние зарплаты в Алтайском крае остаются самыми низкими в нашем федеральном округе.
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