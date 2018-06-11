Больше чиновников стало в России впервые за четыре года

В России впервые с 2014 года увеличилась численность работников государственных органов, сообщается на официальном сайте Министерства финансов РФ. Правда, как отмечает Nation News, в масштабах страны цифра не производит особого впечатления — это 5,2 тысячи человек.
В конце 2017 года в стране насчитывалось около 1,3 миллиона чиновников федерального, регионального и муниципального уровнях. Рост, таким образом, составил всего около 0,4%. Однако до этого численность служащих в стране два года подряд лишь уменьшалась: в общей сложности практически на 114 тысяч человек, или на 8,2%.
Больше всего работников среди федеральных госорганов у налоговиков — в ФНС России. На втором месте федеральные суды общей юрисдикции со штатом почти в 90 тыс. сотрудников, на третьем ФССП: решения своих коллег по госслужбе проводит в жизнь примерно 71 тыс. судебных приставов. А меньше всего федеральных служащих — 51 человек — в Росархиве,
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