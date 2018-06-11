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Новости

Идея Минсельхоза о маркировании домашних питомцев вызвала недоумение в Думе

, ИА "Амител"
Как отметил депутат, люди понесет животных не регистрировать, а топить

Фото: youtube.com

Предложение Минсельхоза РФ об обязательном платном маркировании домашних животных — вплоть до пчел и аквариумных рыбок — вызвало отрицательную реакцию в Госдуме, пишет URA.RU.

Возглавляющий Комитет Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что он поддерживает идею регистрации представителей диких видов животных, а также собак потенциально опасных пород. Однако эта процедура должна быть, в отличие от проекта чиновников из Минсельхоза, совершенно бесплатной.

Деньги, как отметил депутат, допустимо взимать лишь за татуировки, чипирование и бирки, которыми владельцы сами хотят отметить дорогих им во всех смыслах питомцев.

"Потому что иначе условная бабушка, которая держит в условной деревне 15 условных котов, узнав о том, что ей придётся заплатить со своей пенсии за регистрацию всех 15 животных, понесет их не регистрировать, а топить", — подчеркнул Бурматов.

В ближайшее время, как сообщил парламентарий, в аппарате комитета внимательно изучат представленный министерством проект, после чего чиновникам предложат рассказать, как они собираются воплощать его на практике. Для этого представителей Минсельхоза пригласят на заседание Комитета для дополнительных разъяснений. 

Отдельно отмечается, что замысел Минсельхоза станет серьезным ударом по приютам для животных, которые и без платы с огромным трудом сводят концы с концами и находят хозяев для своих обитателей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.06.2018 09:06
- гость -

люди понесУт

0  0
11.06.2018 09:41
Андраник Карленович

У нас других то проблем нет????
Вот бы только искать пути выкачивания денег из населения, да способы получения взяток!!!

0  0
11.06.2018 09:53
- гость -

Отдельно отмечается, что замысел Минсельхоза станет серьезным ударом по приютам для животных, которые и без платы с огромным трудом сводят концы с концами и находят хозяев для своих обитателей.
___________________
За то хозяйки некоторых приютов ходят в норковых шубах за 100 т.р.

0  0
11.06.2018 10:15
- гость -

бедный Барсик!

0  0
11.06.2018 10:20
- гость -

у нас поля брошеные, а они рыбок маркировать собрались

0  0
11.06.2018 10:48
- гость -

Если чиновник не может объяснить смысл идеи и метод ее исполнения, его нужно пинком в копчик вышибать со службы на вольные хлеба

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