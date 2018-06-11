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Барнаулец перепутал чужую машину с такси и устроил драку за отказ везти его

, ИА "Амител"
Сотрудники полиции забрали всех участников драки в отдел для разбирательств

Фото: expertrt.ru

В Барнауле в воскресенье вечером, 10 июня, на площади Баварина произошла массовая драка, сообщает паблик "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, некоторые дерущиеся били по машинам палками.

Как сообщается в паблике, мужчина в состоянии алкогольного опьянения посчитав, что стоящий рядом автомобиль является автомобилем такси, попытался в него сесть.

После отказа увести его он начал автомобиль бить, из-за этого произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали всех участников драки в отдел для разбирательств.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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