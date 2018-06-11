В Барнауле в воскресенье вечером, 10 июня, на площади Баварина произошла массовая драка, сообщает паблик "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, некоторые дерущиеся били по машинам палками.
Как сообщается в паблике, мужчина в состоянии алкогольного опьянения посчитав, что стоящий рядом автомобиль является автомобилем такси, попытался в него сесть.
После отказа увести его он начал автомобиль бить, из-за этого произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали всех участников драки в отдел для разбирательств.
Комментарии