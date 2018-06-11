Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на вторник, 12 июня, в регионе преимущественно без осадков, утром местами возможен туман, ветер восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
Ночью температура составит +8...+13 градусов. Днем ожидается потепление до +29, преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
В Барнауле ночью обещают +10...+12 градусов, днем потеплеет до +27. Ночью преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Днем в краевой столице также преимущественно без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.
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