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Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Все отлично! Даже не надеялся на такой результат

На удивление, неплохо получилось. Но пока еще итоги подводить рано

Совершенно не устраивает: все плохо, после зимы все уже сломалось и станет только хуже

Есть, конечно, огрехи, но радует, что их тут же берутся исправлять. А потому есть надежда, что после этого ремонта дороги в городе будут хорошими

Не готов сказать: в некоторых случаях ремонт просто идеален, в других — совсем ненадлежащего качества