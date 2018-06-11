В детском лагере на Урале, где накануне произошло массовое отравление, перелом руки лечили зеленкой, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали родители пострадавшего ребенка, медик летнего лагеря "Сосновый бор" в Кушве с помощью зеленки пытался вылечить перелом руки у несовершеннолетнего отдыхающего. По их словам, мальчик упал в лагере 6 июня, после чего у него сильно начала болеть рука. Сотрудники лагеря сводили его к штатному врачу, который помазал ссадины зеленкой.
Боли, как отмечается, после этого не прошли, а лишь усилились. Ночью ребенок позвонил родителям, которые сами приехали в лагерь за мальчиком и отвезли его в больницу.
В медучреждении ребенку поставили диагноз перелом со смещением. Чтобы вправить кость семье пришлось ехать в Екатеринбург.
Напомним, 8 и 9 июня в указанном лагере отравились 62 ребенка и двое вожатых. Все они были госпитализированы в ближайшую больницу. Сейчас их состояние врачи оценивают как стабильное. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
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