Рассекречено 1547 дел из Государственного архива Алтайского края

На очередном заседании межведомственной экспертной комиссии Алтайского края по рассекречиванию архивных документов было принято решение о рассекречивании 1547 дел за 1921 — 1935, 1944 — 1947 и 1973 — 1987 годы, сообщается на официальном сайте региона.
Среди рассекреченных документов:
Протоколы заседаний пленумов, бюро Алтайского крайкома ВКП(б)-КПСС о выпуске трактора АТЗ в январе 1946 года, о выпуске продукции на Барнаульском меланжевом комбинате в январе 1946 года, о проведении курсов по повышению квалификации председателей райпотребсоюзов, об улучшении материально-бытового положения учителей в районах края, о неотложной помощи Бобровскому судоремонтному заводу, о положении дел в редакции газеты "Алтайская правда", о производстве мебели в крае; справки, докладные записки, информации об оказании помощи в связи с затруднительным положением с продовольствием и одеждой семьям фронтовиков, демобилизованных, инвалидов Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов Красной армии, колхозникам, об обучении неграмотных допризывников, лечении допризывников, устройстве на работу членов семей военнослужащих, о выполнении плана производства товаров широкого потребления 1944 года (гимнастерок, шаровар, полушубков и валенок);
Решения, распоряжения, докладные записки, переписка Алтайского крайисполкома с министерствами, ведомствами СССР и РСФСР, организациями о работе народных дружин, о борьбе с пьянством и алкоголизмом, за трезвый образ жизни, о мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами, о состоянии сохранности денежных средств в кассовых помещениях на территории Алтайского края, о создании школы-интерната с первоначальной летной подготовкой на новой базе, по различным хозяйственным вопросам;
Закрытые годовые статистические отчеты краевых промышленных предприятий и организаций по основной деятельности, капитальному строительству, себестоимости товарной продукции, расходах на обслуживание производства и так далее;
Личные и персональные дела коммунистов.
Комментарии